Avrupa Birliği'nden ABD seçimlerine ilk yorum

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, ABD Kongresi ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Temsilciler Meclisinde Demokratların üstünlük sağlamasıyla ilgili, Amerikalı seçmenlerin umudu korkuya, nezaketi kabalığa, eşitliği ırkçılığa tercih ettiğini belirtti.

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Timmermans, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Umudu korkuya, nezaketi kabalığa, eşitliği ırkçılığa tercih eden Amerikalı seçmenlerden ilham alıyoruz" şeklinde konuştu.

Gelecek yıl mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde "merkez sol"un kampanyasında liderliği üstlenen Timmermans, "Onlar değerleri için ayağa kalktılar. Biz de aynısını yapacağız." ifadelerini kullandı.