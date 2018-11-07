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Avrupa Birliği'nden ABD seçimlerine ilk yorum

Avrupa Birliği Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, ABD'de seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:57
Avrupa Birliği'nden ABD seçimlerine ilk yorum

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, ABD Kongresi ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Temsilciler Meclisinde Demokratların üstünlük sağlamasıyla ilgili, Amerikalı seçmenlerin umudu korkuya, nezaketi kabalığa, eşitliği ırkçılığa tercih ettiğini belirtti.

Sosyal medyadan mesaj paylaştı

Timmermans, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Umudu korkuya, nezaketi kabalığa, eşitliği ırkçılığa tercih eden Amerikalı seçmenlerden ilham alıyoruz" şeklinde konuştu.

Gelecek yıl mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde "merkez sol"un kampanyasında liderliği üstlenen Timmermans, "Onlar değerleri için ayağa kalktılar. Biz de aynısını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 13:57
  1. Frans Timmermans
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