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Avrupa Birliği o ülkeye yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği, Venezuela'ya yönelik silah ambargosu, seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını içeren tedbirleri 1 yıl daha uzattı.

06 Kasım 2018 Salı 14:43
Avrupa Birliği o ülkeye yaptırımları uzattı

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, iç baskıyı artırmada kullanılabilecek araçlar ve silah ambargosu ile demokratik prensiplere ve hukukun üstünlüğüne saygı duymayan, insan haklarını ihlal eden 18 resmi yetkiliye yönelik seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını içeren kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 14 Kasım 2019'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Kısıtlayıcı tedbirlerin demokratik çözümleri ve ülkedeki siyasi istikrarı artırmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, çözüm odaklı müzakerelere tüm siyasi aktörlerin katılmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, kısıtlayıcı tedbirlerin Venezuela halkını hedef almadığının altı çizilirken, AB'nin çözüm sürecini destekleyecek bir iletişim grubu kurma yönünde çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 14:43
  1. Avrupa Birliği
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