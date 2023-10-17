Avrupa Birliği liderleri İsrail-Filistin gündemiyle toplandı!

AB liderleri, İsrail-Filistin gündemiyle bir araya geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından tertiplenen sanal zirvede, birlik dahilinde İsrail-Filistin gerilimine ilişkin farklı sesler ve görüş ayrılıklarına bağlı gerilim sonrasında birliğin İsrail ve Filistin'e yönelik politikasında uyum ve koordinasyon arandı.

Michel, bugün Gazze’de gerçekleştirilen hastane saldırısının da burada yaşanan trajediyi gözler önüne serdiğine işaret etti. Hamas'ı suçlayan Michel, Avrupa Birliği’nin rehinelerin serbest bırakılması yönündeki çabaları desteklediğini söyledi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Al Ahli Arab Hastanesi’ne gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin bir soruya cevap veren Michel, sivil altyapıyı hedef alan saldırıların uluslararası hukuka uymadığını söyledi. Michel, “Bu konuya ilişkin haberi sanal konferans sırasında aldık. Görünüşe göre haber teyit edildi. Sivil altyapıyı hedef alan saldırılar, uluslararası hukuka uygun değil. Temel altyapıya, suya, elektriğe erişimin kesildiği büsbütün bir abluka uygulamak ve gıda iletilmesine izin vermemek uluslararası hukuka uygun değildir” dedi.

Von der Leyen ise, İsrail’le dayanışma içerisinde olma ve Filistin halkına insani yardım sağlama konusunda görüş ayrılığı olmadığını söyledi. Von der Leyen, “Cumartesi günü (BM Genel Sekreteri) Antonio Guterres ile görüştüm. Komisyon Filistin’e insani yardımı üç kat artırıyor. Diğer yandan insani yardımları sınırdan hızlı bir şekilde ulaştırabilmek amacıyla Mısır’da Gazze sınırı yakınlarına bir hava koridoru oluşturuyoruz. Yardımların Gazze’ye geçişi konusunda Mısırlı yetkililerle irtibat halindeyiz. Komisyon yetkililer, insani yardımların Gazze’ye iletimi konusunda hazırlık yapmak için Mısır’da bulunuyor. İsrailli yetkililere de Gazze’ye su temin etmenin gerekliliğini izah etmeye çalışıyoruz. Bu temel bir insan hakkıdır” ifadelerini kullandı.