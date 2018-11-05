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Avrupa Birliği, İran yaptırımlarını "onaylamıyor"

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Moscovici, Amerika'nın İran'a tekrar yaptırım uygulama kararını onaylamadığını ifade etti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:26
Avrupa Birliği, İran yaptırımlarını "onaylamıyor"

Pierre Moscovici, Franceinfo radyosuna ABD'nin, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İranyaptırımlarını yeniden uygulama kararı hakkında açıklamada bulundu.

Moscovici, "Avrupa Birliği, ABD'nin İran'a tekrar yaptırım uygulamasını onaylamıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından bugün devreye girdi. Bugünden itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:26
  1. ABD

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