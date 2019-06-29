Avrupa Birliği gemi tesisleri denetimleri devam ediyor

Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri listesine müracaatlarını tamamlayan firmaların denetimleri devam ederken, Türkiye’den 6 tesisin de listeye dahil olması bekleniyor.

2013 yılında yayımlanan Avrupa Birliği (AB) Gemi Geri Dönüşüm yönetmeliği kapsamında, Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri listesine müracaatlarını tamamlayan firmaların denetimlerine 4-8 Haziran 2018 tarihleri arasında AB Birliği Komisyonu ve Denetçi Kuruluşu tarafından başlandı. AB Gemi Geri Dönüşüm listesinde bulunan AB üyesi ülkelere ait 23 tesise, 2019 yılından biri Amerika Birleşik Devletleri ve 2’si ülkemizden olmak üzere 3 tesis dahil olurken, 2018 ve 2019 yıllarında denetimleri tamamlanan 6 tesisin de AB Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri listesine dahil olması bekleniyor.

Aliağa’da denetimlerde bulunan AB Komisyon ve Denetçi Kuruluşu ile Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri (GEMİSANDER) ile yapılan istişare toplantısında, AB listesi giriş sürecinin kısaltılması için neler yapılabileceği, yönetmelik şartlarına uymak için yapılan çalışma ve yatırımların gemi geri dönüşüm sektörü temel hedefi olduğu, diğer firmaların da listeye dâhil olmak için kararlılık gösterdikleri ifade edildi.

AB komisyonu ve denetçi kuruluş tarafından, GEMİSANDERüyelerine verdiği hizmet ve desteğinin artırılarak devam ettirilmesinin önemi ve gereği, Türkiye’nin çevre ve iş sağlığına uyumlu gemi geri dönüşüm faaliyetlerindeki çabalarının memnuniyet verici olduğu belirtildi.