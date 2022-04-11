YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Konya Milletvekili ve İnsan Hakları Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta, katıldığı bir programda “2 milyon Ukraynalı mülteci aldık 1 tane bile Müslüman almayacağız Bunun için hükümetteyiz. Eğer sınırı geçen olursa öldürülecekler” diyen Avrupa Parlamentosu Üyesi Dominik Tarczyński’ye tepki gösterdi. Usta yaptığı paylaşımda, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın herkesin özgür olduğunu söyler, her türlü ayrımcılığı reddeder. Polonya, bu anlaşmayı onaylamış ülkeler arasında. Ancak insan haklarına saygı sıfır. Avrupa, bir gün yaptığı bu haksızlıkların altında kalacak” ifadelerini kullandı.