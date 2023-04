Avrupa Alevi Düşünce Derneği'nden Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Yaptığı oy simsarlığı!'

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı İsmet Abbasoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Alevilerin seçimler yaklaşırken önemli bir figür olmaya başladığını, siyaset kazanı içinde Alevilerin kendilerine bir yer bulmaya çalıştığını ifade etti.

"MEZHEPLERE GÖRE AYRIŞTIRMAK BU ÜLKEYE İHANETTİR"

"Ben Aleviyim, ben Sünniyim" söylemlerinin çok tehlikeli olduğunu ve birçok ayrıştırmanın da fitilini ateşlediğinin altını çizen İsmet Abbasoğlu, "Yüz yıllık cumhuriyet tarihinde bu ayrışmadan hep zarar gören Aleviler olmuştur. Birlikteliği sağlamak ve bu birlikteliği daha sağlam temellere ulaştırmak her Alevinin ve her Sünninin boynunun borcudur. Bu ülke hepimizin, bu ülkede yaşan bireyleri mezheplerine göre ayrıştırmak bu ülkeye ihanettir. Sadece oy uğruna, 'Ben Aleviyim, ben Sünniyim' demek oy simsarlığından başka bir şey değildir. 'Kazanmak için her şey mübah' diyen kişiler aslında ülkenin geleceğini kaybetmeye yardım etmişlerdir. Yazıktır, günahtır siyasetin kirli yüzünü, mezheplerin üzerinden çekin. Ülkenin birliğe beraberliğe ihtiyacı var."

"ALEVİNİN SÜNNİDEN, SÜNNİNİN ALEVİDEN RIZASI VARDIR"

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı İsmet Abbasoğlu, ülkeyi bir Orta Doğu cehennemine sürüklemek isteyen yapılara fırsat verilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Bu ülkede Alevi-Sünni çatışmasına imkan vermeyin, seçimleri bir savaş gibi görmeyin, hoşgörü ve barış içerisinde mutlu yarınlara el ele gidelim. Bu ülkeyi var eden en önemli unsurlardır bu mezhepler. Biri olmadan diğeri de olmaz. Alevinin Sünniden, Sünninin Aleviden rızası vardır. Bu ülkeyi el ele vererek kurduk. siyaset uğruna bu güzel ülkeye kıymayın, insanları birbirine düşman etmeyin." açıklamasında bulundu.