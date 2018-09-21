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Avrupa Adalet Divanı’ndan ‘organik helal et’ için olumlu görüş

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Nils Wahl, İslami usullere göre şoklanmadan kesilen hayvan ürünlerine “Avrupa organik tarım etiketi” konulabileceği yönünde görüş bildirdi.

21 Eylül 2018 Cuma 14:17
Avrupa Adalet Divanı’ndan ‘organik helal et’ için olumlu görüş

Fransa’da bir mahkemenin şoklanmadan kesilen hayvan ürünlerine organik etiketinin verilip verilemeyeceği hakkında Avrupa Adalet Divanından görüş istemesinin ardından AB’nin Lüksemburg’ta bulunan en yüksek mahkemesinin başsavcısı görüşünü açıkladı.

Başsavcı Wahl, şoklanmadan kesilen hayvan ürünlerine “Avrupa organik tarım etiketinin” verilebileceği yönünde görüş bildirdi.

Görüşünde Wahl, söz konusu ürünlere organik tarım etiketinin verilmemesinin sadece helal ya da koşer ürün tercih eden tüketicileri organik ürünlerin getirdiği kalite ve gıda güvenliği kriterlerinden yoksun bırakacağını kaydetti.

Başsavcının görüşü bağlayıcı olmasa da mahkemenin kararını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor. Helal kesim ürünlerine organik etiketi verilmesiyle ilgili davada nihai kararın gelecek aylarda çıkması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 14:17
  1. Avrupa organik tarım etiketi

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