Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası Büyük Britanya: 61 - Türkiye: 102



İSTANBUL (AA) - Yunanistan'da başlayan Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Büyük Britanya'yı 41 sayı farkla 102-61 yendi. Volos kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Portaria Spor Salonu'nda Büyük Britanya ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk periyodunu 22-12 üstün geçen ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 47-23 önde gitti. Milli takım, üçüncü çeyreğini 75-44 önde kapattığı maçtan 102-61 galip ayrıldı. Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın saat 14.30'da Almanya ile karşılaşacak.

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