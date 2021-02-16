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Ekonomi Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak

Avrasya Üniversitesi, açıkladığı birimlerinde istihdam etmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak 155 akademik personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 13:09:00 -
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’den yapılan duyuruya göre başvurular, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacak. Prof. Doç. ve Dr. öğretim üyesi kadrolarına 16.02.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile müracaat kabul edilecek.

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64   44-45-47 [email protected]

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