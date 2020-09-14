Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Ukrayna, Özbekistan, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 2 bin 462 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 156 bin 797'ye çıktığını bildirdi.



Son 24 saatte 15 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 33 artışla 3 bin 211 olduğunu kaydetti.



Virüse yakalanan 360 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 650 artarak 69 bin 543'e ulaştığı bilgisini paylaştı.



Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerin salgının şiddetine göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor.



- Özbekistan'da 333 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 333 artarak 47 bin 620'ye, ölü sayısının ise 4 artarak 394'e çıktığı belirtildi.



Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 136 artarak 44 bin 2 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği kaydedildi.



Ülkedeki hastanelerde 3 bin 224 kişinin tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, bu hafta yeniden yükselmeye başlamış, 10 Eylül’de 700'ün üzerine çıkmıştı.

- Gürcistan'da 165 vakayla yeni rekor

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 165 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 433’e yükseldiği belirtildi. Böylece ülkede salgının başladığı 26 Şubat'tan bu yana en fazla günlük vaka kaydedilmiş oldu.

En fazla vakaya 5 bin 882 kişinin karantinada, 390 kişinin de hastanelerde gözetimde tutulduğu Acara bölgesinde rastlanıyor.

Gürcistan, bölge ülkeleri arasında en az Kovid-19 vaka sayısıyla öne çıkıyor.

Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiği Gürcistan'da, virüs kaynaklı ilk ölüm 4 Nisan'da kaydedildi.

- Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 107 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 45 bin 969'a çıktı.



Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 919'a yükseldi.



Ülkede bugüne kadar 41 bin 693 Kovid-19 hastası iyileşti, 3 bin 75 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ermenistan'da son 20 gündür günlük vaka sayısı 200'ün altında seyrediyor.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 52 artarak 106 bin 855'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 12 artarak 100 bin 627'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artarak 1671'e ulaştı.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 77 artarak 29 bin 658'e, ölenlerin sayısı 7 artarak 328'e yükseldi. Zatürreden 30 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 6 bin 853'e ulaştı.

Ülkede 4 bin 500'den fazla Kovid-19 ve 22 binden fazla zatürre hastasının tedavisi sürüyor.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 47 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 44 bin 928'e çıktı.

Son bir günde 101 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 41 bin 23'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1063 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, Kovid-19 hastalarından 507'si hastanede, 1903'ü evde tedavi görüyor.

Salgına karşı alınan tedbirlere uymayan kafe ve düğün restoranları işletenler hakkında ilk uyarıdan sonra dava açılması kararı alındı.