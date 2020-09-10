Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

KİŞİNEV (AA) - Gürcistan, Moldova, Özbekistan, Belarus, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ülke genelinde son günlerde vaka sayılarının arttığını, ancak durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Ülkede salgının ikinci dalgasının başladığına dikkati çeken Gakharia, "Biz ikinci dalganın olacağını tahmin ediyorduk, bu süreç aslında başlıyor." dedi.

Öte yandan, Gürcistan’ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde bulunan 2 köy karantinaya alındı.



Bugüne kadar 1871 kişinin virüse yakalandığı ülkede, 1334 hasta sağlığına kavuşmuştu.



İlk Kovid-19 vakasının 26 Şubat'ta tespit edilen ülkede, bugün 57 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.



Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 5 bin 882 kişi karantinada, 390 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

- Moldova’da 12 okul karantinada bulunuyor



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 560 artarak 41 bin 704’e, yaşamını yitirinlerin sayısı ise 10 artışla 1106’ya yükseldi.



Son 24 saatte 2 bin 743 Kovid-19 testinin yapılırken, 512 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 29 bin 932’ye ulaştı.



Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül’e kadar uzatıldığı Moldova’da, 10 bin 666 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.



Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısının 1992’ye çıktığı belirtildi.



Öte yandan, Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorica Dumbraveanu, günlük test sayısının 5 bine çıkarmayı planladıklarını belirterek, "100 bin test satın alacağız. Devlet laboratuvarları günde ancak 3 bin testi inceleyebiliyor. Hedefimiz, günlük test sayısını 5 bine çıkarmaktır." dedi.



Ayrıca, 1 Eylül’de eğitim öğretim yılının başladığı ülkede, bazı okulların kapatıldığı belirtildi.



Moldova Eğitim, Kültür ve Araştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, 12 okul ve 60 sınıfın karantinada bulunduğu kaydedildi.



Açıklamada, öğretmenlerden 269’unun kendisini izole ettiği ve 160’ının ise virüse yakalandığı aktarıldı.



Moldova’da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmıştı.



Haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçen günlük vaka sayısı, temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlamıştı.

- Özbekistan'da vaka sayısı 45 bin 473’e ulaştı



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısı 313 artarak 45 bin 473'e, ölü sayısı da 2 artışla 370'e yükseldi.

Virüsten 297 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 42 bin 509 oldu ve böylece şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ü iyileşti.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 594 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300’ün altında seyreden günlük vaka sayısı dünden itibaren yeniden yükselmeye başladı.

Önceki gün 443 yeni vakanın tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı ağustos sonundan bu yana ilk kez 400’ün üzerinde görülürken, dün ülkede 512 yeni vaka saptandı.

- Belarus



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 189 artarak 73 bin 591’e, ölen sayısının ise 6 artışla 732’ye çıktığı kaydedildi.



Açıklamada, 204 kişi iyileştiği ve böylece sağlığına kavuşanların sayısının 72 bin 203 olduğu aktarıldı.



Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 656 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.



Belarus’ta nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş.



Temmuz başında 200’ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, geçen ay 100’ün altında görülmüştü.

- Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 142 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 37 bin 874'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 150 artarak 35 bin 269'a ulaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 556 oldu.

Bugüne kadar 988 bin 268 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2049 kişinin tedavisi sürüyor.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 40 artarak 8 bin 939'a, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 1 artarak 72'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısının 31 artarak 7 bin 714'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkede, 1153 kişinin tedavisi sürüyor.