Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

KİEV (AA) - Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1323 kişide virüs tespit edildi ve toplam Kovid-19 vaka sayısı 87 bin 361'e çıktı.

Ülkede, iyileşen sayısı 1122 artarak 68 bin 392, hayatını kaybeden sayısı ise 18 artışla 1987 oldu.

Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısı 29 artarak 2 bin 874’e yükseldi.

16 bin 982 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, dün 1331 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüştü.

- Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1167 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam vaka sayısı 111 bin 622’ye yükseldi.

17 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 6 artışla 1033’e, iyileşen sayısı 727 artarak 93 bin 570’e ulaştı.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 63 artarak 69 bin 680'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 1 artarak 594'e çıktığı bildirildi.

Kovid-19 saptanan 66 bin 886 hastanın iyileştiği ülkedeki hastanelerde 2 bin 200 hastanın tedavisi sürüyor.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 38 artarak 11 bin 534'e, virüsten ölenlerin sayısı 1 artarak 85'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 41 artarak 10 bin 894'e yükseldi.

Ülkede 555 kişinin tedavisi sürüyor.



