Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

KİEV (AA) - Moldova, Belarus, Rusya, Özbekistan, Ukrayna ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 331 artarak 82 bin 677’ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 19 artışla 1912’ye çıktığı bildirildi.

Ölenlerin 51’inin sağlık çalışanı olduğu kaydedilen açıklamada, 1138 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 63 bin 646 olduğu aktarıldı.

Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 791’e çıktığı belirtildi.

Öte yandan, Moldova Başsavcısı Aleksandr Stoyanoglo’nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

- Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 983 artarak 107 bin 262’ye, virüs kaynaklı ölü sayısı da 4 artışla 1011’e yükseldi.



14 bin 898 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, virüsten 983 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 91 bin 353’e ulaştı.

- Rusya



Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kovid-19 durumu gergin kalmaya devam ediyor.” dedi.



Ülkede sağlık sistemindeki yoğunluğa işaret eden Muraşko, Kovid-19 hastaları için ayrılan 260 bin yatağın yüzde 82’sinin dolu olduğunu aktardı.



Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova da ülkedeki salgın durumunun zor olduğuna dikkati çekerek, bazı bölgelerde Kovid-19’a karşı alınan tedbirlerin sertleştirilmesi gerektiğini vurguladı.



- Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hafta sonları önlemleri sıkılaştırmanın gelecekte ülke genelinde bir yasağın önüne geçeceğini belirtti.

Bu kapsamda ülkede hafta sonları eczane, market, akaryakıt istasyonu, veteriner gibi bazı yerler hariç dükkanların kapatılması ve toplu etkinliklerin iptal edilmesi bekleniyor.

Pazartesiden itibaren hastaneler sadece Kovid-19 vakaları ile acil hastaları kabul edecek.

Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko'nun Kovid-19 testinin pozitif olduğu açıklandı.

Ülkede son 24 saatte 8 bin 687 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısı 469 bin 18'e çıkmıştı.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 91 artarak 68 bin 879'a, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 1 artarak 586'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 136 artarak 66 bin 107 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 186 hastanın tedavisi sürüyor.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 40 artarak 11 bin 376'ya çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 68 artarak 10 bin 711'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 83 ölümün gerçekleştiği ülkede, 582 kişinin tedavisi sürüyor.