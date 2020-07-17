Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 198 bini geçti.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1707 artarak 66 bin 895'e yükseldi.

Virüsten 1190 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 40 bin 256'ya ulaştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, pandemiyle ilgili tüm verilerin, ne kadar üzücü olursa olsun kamuyla paylaşılması gerektiğini belirterek, "Şeffaflık ve karşılıklı güven daha fazla olursa hep birlikte bu bela ile hızlı başa çıkabiliriz." dedi.

Tokayev, "Kovid-19'un dışında vatandaşların sağlık ve hayatına zatürre (pnömoni) büyük zarar veriyor." ifadesini kullandı.

- Ukrayna’da vaka sayısı 57 bini aştı



Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 809 artarak 57 bin 264’e, ölü sayısının 11 artışla 1456’ya yükseldiğini kaydetti.



Vakalardan 7 bin 723’ünün sağlık çalışanı, 4 bin 68’inin de çocuk olduğunu belirten Stepanov, iyileşenlerin sayısının 838 artarak 29 bin 769’a ulaştığını aktardı.



Kiev bölgesinde karantinanın sertleştirilmesi yönünde karar alındı. Buna göre, kültür, spor ve eğlence etkinliklerine sınırlı sayıda kişi katılabilecek. Restoran ve gece kulüpleri 23.00-07.00 saatlerinde çalışmayacak.

Kovid-19 salgınının artması nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı Ukrayna’da, nisan ve mayısta 700’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

- Ermenistan'da vaka sayısı 34 bini geçti



Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 442 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 34 bin 1'e çıktı.



Kovid-19 nedeniyle 13 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 620'ye yükseldi.



Bugüne kadar 143 bin 114 test yapılan ülkede, 22 bin 492 Kovid-19 hastası iyileşti.



Ermenistan'da 10 bin 692 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kırgızistan'da Kovid-19 ile zatürre vakaları birleştirildi

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, ülkede Kovid-19 ve zatürre vaka ve can kaybı sayılarını birleştirme kararı aldıklarını belirtti.

Ülkenin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 ve zatürre vaka sayısı 785 artarak 23 bin 783’e çıktı.

Vaka ve can kayıplarının büyük çoğunluğu başkent Bişkek ve onun etrafındaki ilçelerde, tatil merkezi Issık Göl bölgesinde kayda geçerken, Kovid-19 ve zatürreden ölenlerin sayısı 83 artarak 1654’e yükseldi.

Ülkede 23 binden fazla kişi gözetim altında tutulurken, Bişkek’te hastanelerde yer olmadığı için sahra hastanelerinin sayısı 9’dan 13’e çıkarıldı.

- Özbekistan'da vaka sayısı 15 bini aştı



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 358 artarak 15 bin 349'a, virüsten ölenlerin sayısının 3 artarak 76'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 128 artarak 8 bin 783’e yükseldiği kaydedildi.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ülkede 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 6 bin 490 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede, 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.



- Gürcistan'da vaka sayısı 1050'yi geçti



Gürcistan Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, NATO Barış Gücü Projesi için Afganistan'da bulunan 10 Gürcü askerin Kovid-19’a yakalandığı ve tedavileri için ülkeye getirildiği belirtildi.



Bakanlık, 7 Temmuz'da da Afganistan'daki 28 askerde virüs tespit edildiğini açıklamıştı.



Öte yandan, Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 4 artarak 1051'e, sağlığına kavuşanların sayısı 885’e yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19'dan 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 5 bin 640 kişi karantinada, 244 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.