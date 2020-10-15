Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

KİEV (AA) - Avrasya ülkeleri Ukrayna, Ermenistan, Gürcistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 5 bin 62 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 281 bin 239'a çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 38 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 73 artışla 5 bin 302 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 679 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının 951 artarak 119 bin 650'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler de uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, geçen hafta 5 bin 804 kişide virüsün görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

- Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte rekor yaşanarak 1371 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 59 bin 995'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 1046'ya yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 47 bin 119 Kovid-19 hastası iyileşirken, 11 bin 519 kişinin ise tedavisi sürüyor.

- Gürcistan



Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yeni rekor yaşanarak 919 kişi Kovid-19’a yakalandı ve vaka sayısı 14 bin 482’ye yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 208 artarak 7 bin 367’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artarak 113’e ulaştı.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 5 bin 792 kişi karantinada, 836 kişi hastanelerde ve 1042 kişi de Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda da hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 225 artarak 62 bin 175'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 516'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 144 artarak 59 bin 95 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 564 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustosun sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 110 artarak 109 bin 94'e yükseldi.



Virüsten iyileşenlerin sayısı 179 artarak 104 bin 525'e, ölenlerin sayısı ise 4 artarak 1780'e ulaştı.

Ülkede 99'u çocuk 2 bin 789 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 82 kişinin sağlık durumu "ağır", 14 kişinin durumu "kritik" olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı son 24 saatte 159 artarak 35 bin 393'e çıktı.

Zatürreden 82 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 28 bin 60'a, 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 374'e ulaştı.

Ülkede 7 bine yakın zatürre hastasının tedavisi sürüyor.