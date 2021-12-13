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Ekonomi Avrasya Tüneli’ne inovasyon ödülü
Ekonomi

Avrasya Tüneli’ne inovasyon ödülü

Avrasya Tüneli, inşaat ve mühendislik sektörünün en saygın yayınlarından New Civil Engineer (NCE) dergisi tarafından inovasyon ödülüne lâyık görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 21:32:00 -
Avrasya Tüneli’ne inovasyon ödülü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada tünelin dünyanın önde gelen ödüllerini toplamaya devam ettiği bildirildi. Avrasya Tüneli’nin 5 yılda 75 milyon yolcunun geçtiğine de işaret edilerek, şöyle denildi: “Burada 2020’de hayata geçirilen Pacemaker Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Uygulaması, NCE’nin 41 kişilik jürisi tarafından yenilikçi konsept, çevre geliştirme, paydaş memnuniyeti, gelişmiş kullanıcı deneyimi, varlık yönetimi, metodoloji ve teknoloji gibi kriterler üzerinden değerlendirilerek tünelcilik sistemleri, bakım ile yenileme alanında inovasyon ödülünü aldı.”
Ödüle lâyık görülen Pacemaker Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Uygulaması hakkında da bilgi verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Avrasya Tüneli’nde Haziran 2020’de uygulamaya alınan sistemle araçların hızlarının sabitlenmesi sağlandı. Bir yıl sonunda yapılan ölçüm ve analizlere göre en derin noktada ani hız değişimleri yüzde 69 azaltıldı. Trafik verimliliğinin yüzde 8.5 artış gösterdiği uygulama alanında kaza gerçekleşmezken, sıkışıklık da yaklaşık yüzde 53 azaldı. Egzoz gazlarının yüzde 12’ye varan oranda azalması sağlanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunuldu.”

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