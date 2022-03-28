Avokado nasıl yenir, tüketilir? 1 ay boyunca avokado yerseniz vücudunuza ne olur?

Avokado nedir?

Kabuğu yeşil olan avokadonun iri bir çekirdeği bulunmaktadır ve yenilecek kısımları beyaza yakın bir renge sahiptir. Yemeklerde kullanılmasının yanında kozmetik ve ilaç sektöründe de faydalanılan meyvelerden bir tanesi olan avokado meyvesi aynı zamanda sebze olarak da kullanılabilmektedir.

Avokadonun en büyük özelliklerinden birisi diğer meyvelerde yağlar genellikle çekirdekten çıkarılırken, avokadoda zeytinyağı gibi meyvesinden yağ çıkarılabilmesidir.

Avokado nasıl yenir?

Avokado, armut biçimde, ortasında irice çekirdeği olan bir meyvedir. Bu meyvenin tadının tam olarak anlaşılabilmesi için olgunlaşmış olması gerekmektedir. Bu sebeple satın alırken daha yumuşak ve koyu renkli olan avokadoların tercih edilmesi yerinde olacaktır. Ancak çok fazla yumuşak olanlarda da bozulma ve çürüme görülebileceğinden, hafif sert biçimde alınarak yumuşamasının beklenmesi en doğru uygulamadır. Avokado ortadan ikiye bölünerek çekirdeğinin çıkarılmasının ardından bir kaşık yardımıyla kabuğundan ayırılarak tüketilebilir. Diğer bir yeme yöntemi ise kabuğunun bir bıçak yardımıyla soyulmasının ardından dilimlenmesi biçiminde olabilir. Avokado meyvesi tek başına yenebileceği gibi farklı yemeklere lezzet kazandırmak amacıyla da kullanılabilir. Özellikle avokado salatası, bu meyve için tercih edilen tariflerden bir tanesidir.

1 ay boyunca avokado yerseniz vücudunuza ne olur?

Avokadofaydaları nelerdir?

Ağız kokusunu önler

Avokado, yüksek antibakteriyel aktiviteye sahiptir ve ağız kokusunun önüne geçebilir. Bu yüzden günde bir tane avokado yemek, ağız içindeki bakterilerin temizlenmesini sağlar.

Karaciğeriniz daha verimli çalışır

Karaciğer, kanımızdaki çoğu kimyasal seviyeyi düzenlediği için sağlıklı kalması ve düzgün çalışması çok önemlidir. Bu nedenle düzenli avokado yemenin karaciğer hasarını azalttığı görülmüştür.

Daha kolay kilo verebilirsiniz

Aşırı kilo alımı ve obezite dünya çapında bir sorundur. Bunu bir uzman ile değerlendirmek daha iyi olsa da, avokadonun kilo vermeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Avokado, doygunluğu artırır ve bağırsak hormonlarınız üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Sık sık soğuk algınlığı gibi gribal enfeksiyonlara yakalanıyorsanız, bağışıklık sisteminiz daha fazla ilgi istiyor olabilir. Neyse ki, avokadonun içindeki bileşenlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, virüsleri ve diğer enfeksiyonları önlediği kanıtlandı.

Kanserden ekstra korur

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin bazı kanser türlerini önleyebileceği neredeyse tüm uzmanlar tarafından onaylanmıştı. Avokado ise sağlıklı beslenmenin en önemli gıdalarından biridir. Sitotoksik özelliklere sahiptir, bu da avokadonun kanserojen hücreleri öldürebileceği ve bu hastalığın büyümesini önleyebileceği anlamına gelir.

Böbrekleriniz daha verimli çalışır

Avokado potasyum açısından zengin bir meyvedir. Eğer böbrek rahatsızlığınız varsa, bu meyveyi beslenmenize mutlaka dahil edin. Araştırmalar, düzenli olarak avokado yemenin böbrek fonksiyonlarını iyileştirdiğini ve daha verimli çalıştığını kanıtladı.

Kan basıncınızı düşürür

Yüksek tansiyonunuz varsa, avokado en büyük yardımcınız olabilir. Yüksek potasyum ve lutein içeriği, vasküler hastalıkları iyileştirmek ve vücudunuzdaki lipitleri arttırmak için harika bir meyvedir.

Kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürür

Harvard Üniversitesi'ndeki uzmanlar, "Günde bir avokado kolesterolü azaltabilir" demiştir. Avokado, zararlı kolesterol seviyelerinde düşüşe yol açan yüksek miktarda lif, tekli doymamış yağlar ve bitki sterolleri içerir.

Cildinizin ışıldamasını sağlar

Avokado cilt sağlığı için şiddetle tavsiye edilir. Karotenoid özellikleri, ultraviyole ışınlarından korunmada yardımcı olabilir, bu da daha genç ve ışıltılı bir yüz ve vücuda yol açar.

Artrit semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olur

Artritten muzdarip insanlar genellikle eklem ağrısı çekerler. Ancak avokado bu ağrıların hafiflemesine yardımcı olabilir. Avokadonun içindeki antioksidan ve analjezik özellikleri ağrısız bir yaşam sürmenizi sağlar.