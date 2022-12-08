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Gündem AVM'ye gitti gördüklerine inanamadı... “Bu neyin zammı?”
Gündem

AVM'ye gitti gördüklerine inanamadı... “Bu neyin zammı?”

Yaptığı paylaşımda, Alış Veriş Merkezinde yaşadıklarını anlatan bir vatandaş isyan ederek “Bu bir soygundur” diyerek isyan etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 11:45:00 -
AVM'ye gitti gördüklerine inanamadı... "Bu neyin zammı?"

Bir AVM'deki giyim mağazasında almak istediği mont ile ilgili fiyat değişimini gören bir vatandaş duruma isyan ederek video çekti. Vatandaş, "3 gün önce bir mont beğendim 900 lira, daha ucuzunu bulurum diye almadım. 3 gün sonra geldim baktım 1300 lira. Bu neyin zammı?" diye konuştu

Zincir market ve mağazalardaki fiyatlandırmalara yönelik gelen şikayetler gündemden düşmüyor. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda AVM’de alışverişe çıkan bir vatandaşın almak istediği montla ilgili yaşadıklarını anlattığı video söz konusu durumun son örneği oldu.

Yaptığı paylaşımda, bir mont almak istediğini söyleyen ve 3 gün içerisinde montun değişen fiyatına tepki gösteren vatandaş şunları söyledi:

"3 gün önce bir mont beğendim 900 lira, daha ucuzunu bulurum diye almadım, sonra bedenini bulamayınca tekrar aynı mağazaya dönüp şu parayı verelim. dedim.Tekrar döndüm 1300 lira , yani yüzde 50 zam gelmiş. Mazota mı zam geldi, benzine mi zam geldi?, asgari ücrete mi zam geldi? neye zam geldi de sen yüzde 50 zam yaptın. Diyorlar ya enflasyonla mücadele edeceğiz, piyasada art niyetli firmalara göz açtırmayacağız, bu firma Türkiye’nin en büyük giyim mağazalarından biri. 3 günde yüzde 50 zam geldi. Tek bir şey söylüyorum arkadaşlar, kurumsal firmalardan, AVM'lerden, büyük firmalardan alışveriş yapmayın." diye çağrıda bulundu.

Almak istediği monta 3 günde gelen yüzde 50 zamdan şikayetçi olan vatandaşın o ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

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Yorumlar

Ziya

Tüm büyük marketler ve böyle mağazalardan alış veriş yapmayalım ben yapmıyorum boykota devam

saadi

aynısı media markette var. ekran örüntüleri elimde. samsung M/ ekranı, 5500 den 11.000 tlyr çıktı. her gün 1000 tl zam yaptılar. 5500 den verdiğim sipariş sepetimi de iptal ettiler. SOYGUN VAR. TAYYİP NEREDE?
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