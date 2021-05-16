AVM'lerin çalışma saati kaç oldu? AVM'ler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge sonrası vatandaşlar AVM'lerin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, AVM'lerin çalışma saati kaç oldu? AVM'ler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
AVM 'ler 17 Mayıs Pazartesi günü itibarı ile açılıyor. AVM'lerin çalışma saatleri belli oldu. Peki, AVM'ler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
AVM'lerin çalışma saatleri
Alışveriş merkezlerinin (AVM), hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet göstererecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre alışveriş merkezleri (AVM) hafta sonları kapalı olacak.