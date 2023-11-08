AVM'lerde yerleri hazırlandı bile! Yeni binada zorunlu olacak

Türkiye’de elektrikli araçlara olan talep yılın ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 862,8 artarak 39 bin 51 adete ulaştı. Artan elektrikli araç talebine paralel olarak şarj altyapısı da hızlı bir şekilde yaygınlaştı.

Satışlar yüzde 862,8 arttı

Dünya genelinde elektrikli araçlara olan talep her geçen gün artıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye'de elektrikli araç satışları yılın ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 862,8 artarak 39 bin 51 adete ulaştı.

Türkiye, Avrupa’da 1’nci sırada

Türkiye’de elektrikli araç talebinde yaşanan artışa paralel olarak şarj altyapısının da hızlı bir şekilde yaygınlaştığını ve Türkiye’nin araç başına düşen DC şarj noktası açısından Avrupa genelinde birinci sıraya yükseldiğini belirten Elaris İş Geliştirme Koordinatörü Kağan Kınay, otopark yönetmeliğinin bu süreci desteklediğini açıkladı:

Apartman ve sitelerde otopark zorunluluğu

“Apartman ve sitelerin ortak alanlarına şarj istasyonu kurulumu artan talebin karşılanmasında kritik rol oynuyor. Çünkü elektrikli araca sahip kişilerin kendi yaşam alanlarına kurulacak şarj üniteleri, araç şarj işlemlerinin hem daha hızlı hem de daha ekonomik yapılmasını sağlıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan Otopark Yönetmeliği’de yeni inşa edilecek apartman ve sitelerde elektrikli şarj ünitesi kurulumunu zorunlu tutuyor. Yönetmelikte; zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan yapılarda şarj ünitesinin 1 adetten az olmaması ve otoparkın en az yüzde 5’inin şarj ünitesi dâhil elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenmesi şartı aranıyor.

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AVM otoparklarının yüzde 10’u elektrikli araçlara ayrılıyor

Otopark yönetmeliğinde yeni yapılacak olan bölge ve genel otoparklar ile AVM’lere ait otoparklarda da en az yüzde 10 oranında otopark yerinin ilgili standartlara göre şarj ünitesi dâhil elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenmesi şartı aranıyor. 30 bin metrekareden büyük AVM’lerde kurulacak şarj ünitelerinden en az birinin, 70 bin metrekareden büyük AVM’lerde ise en az ikisinin hızlı şarj kapasitesine sahip olması gerekiyor” dedi.