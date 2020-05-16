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AVM‘lerde oto yıkama kararına tepki

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkileyen korona virüs salgını sonrası kapanan AVM’ler tekrar açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:13:28 -
AVM‘lerde oto yıkama kararına tepki

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkileyen korona virüs salgını sonrası kapanan AVM’ler tekrar açıldı. AVM’lerde giyim mağazaları, kuaförler, restaurantlar açıldı ancak oto yıkamalara yasak geldi. Yasakla ilgili açıklama yapan TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, ”Virüse karşı araçlarda her hafta iç temizlik ve kimyasallarla dezenfekte yapılması şart” dedi.


Korona virüs ile mücadelede en etkili silahın hijyen olduğunu belirten TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, AVM’lerde oto yıkamaların kapalı olması kararına anlam veremediklerini söyleyerek, “Kararı anlamak mümkün değil. Korona ile mücadelede ‘hijyen önemli diyoruz’ ama oto yıkamaları kapatıyoruz. İnsanlar, araçlarını dezenfekte ettirmek zorunda. Otomobil içleri ve klimalar virüsler için bir üreme yuvası konumunda. Otomobil de ev gibidir ve sürekli temizlenmesi gerekir. Korona salgını döneminde sık kullanılan araçlarda her hafta iç temizlik ve kimyasallarla dezenfekte yapılması şart” dedi.


Oto yıkamaların virüsler için barınma alanı olmadığını ifade eden Serkan Bakırtaş, virüsle mücadelede en önemli görevlerden birinin de oto yıkama işletmelerine düştüğünü belirtti. Bakırtaş, bilim kuruluna seslenerek kararın tekrar bilimsel bir değerlendirme ile gözden geçirilmesini istedi.

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