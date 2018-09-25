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Avm’lerde çifte kontrat kurnazlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AVM işletmecilerine “TL dururken hâlâ dolar ile hareket edecek olursanız takkeleri değişiriz” uyarısına rağmen bazı açıkgözlerin kiracılarına çifte kontrat hazırlayıp imzaya zorladığı iddia ediliyor.

25 Eylül 2018 Salı 10:14
Avm’lerde çifte kontrat kurnazlığı

Bazı AVM yönetimleri, kira sözleşmelerini döviz üzerinden yapmakta ısrarcı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “TL dururken hala dolar ile hareket edecek olursanız kusura bakmayın takkeleri değişiriz. Burası Türkiye. Buranın parası TL” sözlerine aldırış etmeyen, kiracılarına TL ve döviz cinsinden iki sözleşme imzalatmaya çalışan bu çevrelere hukukçulardan “Davalar ve yaptırımlar ile karşı karşıya kalırsınız” ikazı geldi.

DÜZENLEME ŞART

Avukat Mustafa Efe, çifte kontratın hukuki sorunlar doğuracağına dikkat çekerek, “Bunu önleyecek bir düzenleme yapılmalı. Aksi takdirde ileride çok sayıda ihtilafa ve davaya tanık oluruz” dedi. Taşınmazların alım satımları ve kiralamalarının TL üzerinden yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının detaylandırılması gerektiğini belirten Efe, “Yayımlanacak bir tebliğ ile markaları, firmaları çifte kontrata zorlayan AVM’lere ceza getirilmeli. Ve sözleşmelerde dolara değil, TL’ye itibar edilmesi hükme bağlanmalı” şeklinde konuştu.

SIKINTIYA MAHAL VERİLMEMELİ

Kararın uygulama ile ilgili usul ve esaslarının bilinmediğine işaret eden Efe, “Şu anda hangi kurdan, ne şekilde ödeme yapılacağı bilinmiyor. Öte yandan daha evvel dövizle borçlananların kapsam dışında tutulacağı iddia ediliyor. Bu iddiayı da önemle ele almakta, bir sıkıntıya mahal vermemekte yarar var” diye konuştu.

AVM kiralarının bir kısmının dolar, bir kısmının ciro bazlı olduğunu söyleyen Efe, “Ne yazık ki sözleşmelerin tamamı kiracıların aleyhine. AVM yönetimlerinin maliyetlerini öne sürerek kiracıları ile anlaşmaya yanaşmamaları ise sorunu derinleştiriyor. Bu nedenle pek çok marka AVM’lerden çekilmek, bazı firmalar ise kepenk indirmek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

KİRA MİKTARINA BAKILMAMALI

AVM yönetimleri için de sürecin kolay olmadığının altını çizen Efe,  “Bina yatırımının altından kalkmak zor. Bunun için yurt dışından kredi temin etmek gerekiyor. Ama yine de anlayışlı olmakta, kiracıları düşünmekte fayda var“ açıklamasında bulundu.

DENETİMLER ARTMALI 

AVM Kiracıları Derneği Başkanı Kenan Yüce de kiracılarına hem döviz hem de TL ile kontrat imzalatan AVM’lerin yanlış bir adım attığını kaydederek, “Buna izin verilmemeli, denetimlere ve yaptırımlara odaklanılmalı” çağrısı yaptı. Kiraların dolar ve Euro üzerinden alınmasının firmaları zor durumda bıraktığını dile getiren Yüce, “Bu yüzden iflasların, devirlerin adedi artıyor. Sorunun aşılmasının vakti geldi, geçiyor bile” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 10:14
  1. AVM yönetimleri
  2. AVM Kiracıları Derneği Başkanı Kenan Yüce

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