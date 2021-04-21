AVM'ler ve dükkanlar kaçta kapanıyor?
AVM'lerin kaçta kapandığı ve kaçta açıldığı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs vakalarının artış göstermesinden dolayı sokağa çıkma yasağı gün ve saatlerinde değişiklik uygulanmaya başladı. Peki, AVM'ler ve dükkanlar kaçta kapanıyor? İşte AVM'lerin çalışma saatleri
Ramazan ayına ilişkin Türkiye genelinde Kısmi Kapanma uygulanıyor. Ramazan ayının ilk iki haftası için uygulanması kararlaştırılan kısmi kapanma kararları İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde tek tek açıklandı. Buna göre AVM çalışma saatleri kaç oldu?
AVM'ler ve dükkanlar kaçta kapanıyor?
İstanbul'daki AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının saat 17.30'da kapanacağını açıkladı.
İstanbul'da AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının çalışma saatleri corona virüs nedeniyle yeniden düzenlendi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşmelerinin sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Avdagiç, corona virüs önlemleri kapsamında AVM'ler, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının saat 17.30'da kapanacağını duyurdu.
İTO Başkanı Avdagiç "Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz" dedi.