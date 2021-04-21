Ramazan ayına ilişkin Türkiye genelinde Kısmi Kapanma uygulanıyor. Ramazan ayının ilk iki haftası için uygulanması kararlaştırılan kısmi kapanma kararları İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde tek tek açıklandı. Buna göre AVM çalışma saatleri kaç oldu?

AVM'ler ve dükkanlar kaçta kapanıyor?

İstanbul'daki AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının saat 17.30'da kapanacağını açıkladı.

İstanbul'da AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının çalışma saatleri corona virüs nedeniyle yeniden düzenlendi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşmelerinin sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Avdagiç, corona virüs önlemleri kapsamında AVM'ler, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının saat 17.30'da kapanacağını duyurdu.

İTO Başkanı Avdagiç "Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz" dedi.