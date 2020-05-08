AVM’ler indirimlerle açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan alışveriş merkezlerinin (AVM) yeniden açılacağı son kabine toplantısının ardından açıkladı. Erdoğan toplantıda, “Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs’ta hizmete açılabilecek” dedi. Buna göre Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.

Giyimde yeni sezon

Alışveriş Yatırımcıları Derneği, AVM’de mağazalarını açan perakendecilerin 11 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020 tarihlerinde 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet göstermesine izin verilmesi yönünde tavsiye kararı aldı. Coronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda sezon sonu indirimlerin son günlerinde kapatılan AVM’ler, bu defa yaz sezonu ve Ramazan Bayramı öncesi kapılarını açacak. Bayramla birlikte yaz sezonunun da başlaması dolayısıyla indirim kampanyası uygulayacak olan giyim mağazalarının yoğun ilgi görmesi bekleniyor.