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Yerel AVM'de korkunç anlar! 3. kattan yere çakıldı, kan revan içinde kaldı
Yerel

AVM'de korkunç anlar! 3. kattan yere çakıldı, kan revan içinde kaldı

Yeniakit Publisher
2024-09-17 17:48:00 - 2024-09-17 17:48:21

Sultanbeyli'de Atlaspark AVM'de bir erkek şahıs, 3'üncü kata çıkan yürüyen merdivenlerden zemine düştü. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sultanbeyli'de bulunan Atlaspark AVM'de saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, M.Y. adlı erkek şahıs, alışveriş merkezinin 3'üncü katına çıktığı esnada yürüyen merdivenlerden zemine düştü. Zemine düşen M.Y.'yi gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.Y. sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunu aydınlatmak için çalışma başlattı. Öte yandan yürüyen merdivenlerden düşen şahsın yerde yattığı anlar ve yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Aynı şikayetle gelen 5 hastanın 4'ü korona! İstanbul'da büyük tehlike
Aynı şikayetle gelen 5 hastanın 4'ü korona! İstanbul'da büyük tehlike

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Aynı şikayetle gelen 5 hastanın 4'ü korona! İstanbul'da büyük tehlike

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