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AVM ciro endeksi ağustosta yüzde 7,8 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin ağustos ayı sonuçları açıklandı.

04 Ekim 2019 Cuma 11:33
AVM ciro endeksi ağustosta yüzde 7,8 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin ağustos ayı sonuçları açıklandı. Enflasyondan arındırılmamış olarak açıklanan verilere göre, AVM Perakende Ciro endeksi ağustosta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 artarak 344 puana ulaştı.

Bu dönemde, AVM’lerde kiralanabilir metrekare başına düşen cirolar İstanbul’da bin 502 lira, Anadolu’da bin 185 lira olurken, Türkiye genelinde metrekare verimliliği bin 312 lira düzeyinde gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 11:33
  1. İstanbul
  2. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD)
  3. Akademetre Research
  4. AVM Perakende Ciro Endeksi

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