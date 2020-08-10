"Avis Yanında" ile kiralanan araç adrese teslim ediliyor

İSTANBUL (AA) - Avis, başlattığı "Avis Yanında" hizmeti ile müşterilerinin online olarak ya da iletişim merkezi üzerinden kiraladığı aracı teslim almak için kiralama ofisine gitmesine gerek kalmadan bulunduğu yere getiriyor.



Avis'ten yapılan açıklamaya göre, şimdilik İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Trabzon ve Adana'yı kapsayan hizmet alanı içinde kiralanan araç, dilediği adreste müşteriye teslim edilerek kiralama süresi sonunda arzu edilen adresten Avis tarafından teslim alınıyor. Hizmet, zaman tasarrufu sağlıyor ve bulunulan semtte ofis olmamasının da önüne geçerek müşterilere avantaj sunuyor.

"Avis Yanında" hizmetiyle en üst düzey hijyen önlemleriyle hazırlanan en yeni araç marka ve modelleri arasından araç kiralamak isteyenler, www.avis.com.tr, Avis Türkiye Akıllı Telefon Uygulaması veya 444 28 47 numaralı iletişim merkezinden taleplerini oluşturarak hizmete ulaşabiliyor.