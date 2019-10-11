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Avdagiç: Türkiye dünya gıda pazarından yüzde 1,2 pay alıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Köln’de düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı Anuga 2019’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

11 Ekim 2019 Cuma 12:57
Avdagiç: Türkiye dünya gıda pazarından yüzde 1,2 pay alıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Köln’de düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı Anuga 2019’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin fuara ev sahibi Almanya hariç en fazla katılımı gösteren dördüncü ülke olduğunu dile getiren Avdagiç, Türkiye’nin dünya gıda pazarından aldığı payın artırılması gerektiğine işaret etti. Avdagiç, “Dünya gıda pazarı 1 trilyon 470 milyar dolar. Türkiye’nin bu dış ticaretten aldığı pay 18 milyar dolarla yüzde 1,2. Türkiye’nin burada şu anda yüzde 1,2’lik payının en azından yüzde 3 - 3,5’e çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 12:57
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
  2. Köln
  3. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı Anuga

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