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Avcı’nın yeni oyun sistemi şekillendi!

Beşiktaş’a 3 yıllık imza atan Abdullah Avcı, yeni sezonda kadro planlarını şekillendirmeye başladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:30
Avcı’nın yeni oyun sistemi şekillendi!

Teknik direktör Abdullah Avcı, İrfan Can, Emre, Visca ve Mossoro gibi isimlerle oynattığı pas oyununu Beşiktaş'a da monte etmeyi planlıyor. Avcı'nın üzerinde durduğu bir diğer konu ise kanat bekleri.

Şenol Güneş ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, takımın başına Abdullah Avcı'yı getirmişti. 55 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları başladı.

Tecrübeli teknik adamın ilk olarak Vida'nın yanında oynayabilecek sol ayaklı lider bir stoper istediği öğrenildi. Geriden oyun kurma konusuna önem veren Avcı'nın topla alış verişi düzgün olan bir defans oyuncusu talep ettiği belirtildi.

Avcı'nın transfer istediği diğer bölgeler ise sağ-sol bek, ön libero ve sağ ve sol kanatlarda oynayabilecek bir kanat oyuncusu.

Boyd geliyor

Douglas ve Umut Meraş transferleriyle bek sorununu çözmeyi planlayan Kartal'ın kanat bölgesi için ise birinci seçeneği Tyler Boyd. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen ABD'li futbolcu ile her konuda anlaşıldığı öğrenildi.

Boyd transferini çok isteyen Avcı'nın 24 yaşındaki futbolcuyu Visca'ya benzettiği ve aynı verimi ondan da almak istediği öğrenildi.

Avcı'nın oyun planı

En önemli konu ise Avcı'nın Beşiktaş'a nasıl bir oyun oynatacağı.

Başakşehir'de daha çok defansa önem veren başarılı hocanın bu konuda bazı değişikliklere gideceği ifade edildi.

Takım savunma konusunda yine taviz vermeyi düşünmeyen Avcı'nın özellikle iç sahada daha hücum ağırlıklı bir Beşiktaş izletmek istediği öğrenildi.

Başakşehir'de İrfan Can, Emre, Mossoro ve Visca gibi isimlerle oynattığı pas oyununu siyah-beyazlılara da monte etmeyi planlayan Abdullah Avcı'nın, Oğuzhan Özyakup'u yeniden kazanmak için oyuncuyla özel olarak ilgileneceği belirtildi.

Avcı'nın kafasındaki 11 şu şekilde: Karius, Sol bek, Sol stoper, Vida, Sağ bek, Ön libero, Oğuzhan, Ljajic, Tyler Boyd, Sağ kanat, Burak Yılmaz

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:30
  1. Ankara
  2. Beşiktaş
  3. Abdullah Avcı
  4. Şenol Güneş
  5. Douglas
  6. Umut Meraş
  7. Boyd

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