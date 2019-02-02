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Avcıların 'mühre' olarak kullandığı ördeklere el kondu

Kırklareli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, avcılar tarafından canlı mühre olarak kullanılan 22 yaban ördeğine el koydu.

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:40
Avcıların 'mühre' olarak kullandığı ördeklere el kondu

Kırklareli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında kaçak avcılık yapanların canlı mühre olarak kullandığı 22 yaban ördeği bulundu. Ördeklere el koyan ekipler, tedavilerini yaptırmak üzere müşahede altına aldı. Ördekleri mühre olarak kullanan avcıların bulunması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, Lüleburgaz ilçesinin Eskitaş köyünde ise av kararlarına aykırı olarak kullanılan bir güme bulunarak, sahibi hakkında işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:40
  1. Kırklareli
  2. Kaçak avcılık
  3. ördek

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