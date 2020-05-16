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Avcılar'da tartıştığı eşini ve 2 kişiyi bıçaklayan zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 19:58:24 -
Avcılar'da tartıştığı eşini ve 2 kişiyi bıçaklayan zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da tartıştığı eşini ve kadına yardım etmeye çalışan 2 kişiyi bıçaklayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Mahallesi Talk Sokak'ta yürüyen Deniz B. ve eşi Öznur B. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışma sonrası yaşanan kavgada, Deniz B. eşini bıçakla yaraladı. Yaralanan Öznur B'ye yardım etmeye giden Ahmet K. M. ile Emre M. de Deniz B. tarafından bıçaklandı.

Deniz B. bir otomobille olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, Öznur B, Ahmet K. M. ve Emre M. hastaneye kaldırıldı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının kaçtığı güzergah üzerinde alınan önlemler sayesinde kısa sürede Deniz B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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