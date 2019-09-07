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Avcılar'da havai fişek kullanımı yasaklandı

İlçe Belediye Meclisinde alınan karar göre, uluslararası faaliyetler ve ulusal günler dışında havai fişek kullanılmayacak.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:19
Avcılar'da havai fişek kullanımı yasaklandı

Avcılar Belediye Meclisi, ilçe sınırlarında havai fişek kullanımını yasaklama kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, gece geç saatlere kadar atılan havai fişeklerin gürültü kirliği oluşturduğu, göçmen kuşları ürküttüğü, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yasaklandı.

Belediye meclisinin aldığı karara göre, ilçe sınırlarındaki çay bahçesi, kafe, restoran, düğün salonu gibi mekanlarda ya da sokaklarda kullanılan havaifişekler, uluslararası faaliyetler ve ulusal günler dışında kullanılamayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Turan Hançerlihavai fişek gösterilerinin gürültü kirliliği oluşturmasının, insan sağlığına zarar vermesinin yanı sıra göç yolları üzerinde olan ilçede göçmen kuşlarazarar verebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl 357 çeşit kuşun barındığı kentimizde, her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ve doğa ile uyum içinde yaşamayı ilke edindik. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı, daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent olmayı merkezine alan bir anlayışla meclisimizde aldığımız havai fişek gösterilerinin yasaklanması kararının Avcılar'ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:19
  1. Avcılar Belediye Meclisi
  2. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli
  3. çay bahçesi
  4. kafe
  5. restoran
  6. düğün salonu
  7. havai fişek
  8. göçmen kuşlar

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