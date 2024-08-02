  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Avcılar'da fabrika yangını
Gündem

Avcılar'da fabrika yangını

Yeniakit Publisher
2024-08-02 07:58:00 -
Avcılar'da fabrika yangını

İstanbul Avcılar'da mobilya imalatı yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Cihangir Mahallesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde 7 dönüm alanda kurulu 3 katlı fabrikada çıkan yangında alevler en üst katı tamamen sardı.

İlk katında elektrik panosu imal edilen fabrika binasının mobilya imalatı yapılan diğer 2 katındaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Polis, fabrika çevresinde güvenlik önlemi alarak, bölgedekileri uzaklaştırdı.

Avcılar D-100’de zincirleme kaza!
Avcılar D-100’de zincirleme kaza!

Yaşam

Avcılar D-100’de zincirleme kaza!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avcılar’da amcasının park halindeki aracını ateşe verdi
Avcılar’da amcasının park halindeki aracını ateşe verdi

Yaşam

Avcılar’da amcasının park halindeki aracını ateşe verdi

Avcılar'da tuhaf olay: Kaza yapıp kavga ettiler!
Avcılar'da tuhaf olay: Kaza yapıp kavga ettiler!

Yerel

Avcılar'da tuhaf olay: Kaza yapıp kavga ettiler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23