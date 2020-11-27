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Aktüel Avcılar'da çöp konteynerinin yanında ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı
Aktüel

Avcılar'da çöp konteynerinin yanında ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:51:01 -
Avcılar'da çöp konteynerinin yanında ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da, bir poşetin içinde ölü bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kağıt toplayıcılığı yapan bir kadın, Gümüşpala Mahallesi Şehit Komando Er Kürşat Çakmak Sokağı'ndaki çöp konteynerinin yanında büyük bir poşet buldu. Poşetin içine bakan kadın, nevresime sarılı halde hareketsiz yatan bir erkek bebek gördü.

Kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen yeni doğmuş bebeğin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, elinde poşet bulunan bir kadını tespit etti. Ekipler, çocuğunun annesi olduğu belirtilen Gurbet Y'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen kadının işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Gurbet Y'nin elinde poşetle olay yerinin yakınlarından geçtiği görülüyor.

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