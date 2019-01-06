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Avcılar'da 28 gözaltı!

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik 79 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda sırasında 28 zanlı gözaltına alındı.

06 Ocak 2019 Pazar 11:20
Avcılar'da 28 gözaltı!

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 4 Ocak tarihinde 79 adrese baskın yapıldı.

Operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezası olan ‘uyuşturucu madde kullanmak’, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘dolandırıcılık’, ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’ ve ‘aile içi şiddet’ suçlarından aranan 28 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 28 şahsa aynı gün içerisinde adli makamlara sevk edildi.

Operasyon kapsamında tutuklanan 11 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:20
  1. Avcılar
  2. gözaltı
  3. tutuklama
  4. arama kararı

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