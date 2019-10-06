Avcı’dan 6 futbolcuya olumsuz rapor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın devre arası için gönderilecek futbolcuları belirlediği ve bunu yeni yönetimle paylaşacağı belirtildi.

Avcı'nın raporunda Tyler Boyd, Loris Karius, Abdoulay Diaby, Enzo Roco, Rebocho ve Jeremain Lens'in üstünün çizildiği ve ocak ayında yolların ayrılacağı belirtildi.

"Herkes bunun bilinciyle hareket etsin"

Bu karşılaşmanın teknik direktör Abdullah Avcı adına da kader maçı olacağı konuşuluyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da futbolcularını motive etmek için hafta içinde toplantılar gerçekleştirdi.

Avcı'nın futbolcularına, "Alanyaspor ligin sert takımlarından biri. Ama biz de Beşiktaş olarak sahada elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Kötü bir dönem geçiriyoruz. Toparlanmak bizlerin elinde. Görev alan herkes bunun bilinciyle hareket ederse galip geliriz. Milli ara da bizim için bu sürecin devamı adına önemli olacak. Sizlere güveniyorum" dediği öğrenildi.