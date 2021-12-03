Avakadolu tarifler

Lezzetli avokadolu tarifler listesini yazımızda derledik.

Avakadolu tarif listesi

Avokado ve domates salatası tarifi

Hazırlanışı: Küçük bir kasede yağ, maydanoz, limon suyu, sarımsak, tuz ve kimyonu çırpın. Eğer marul kullanıyorsanız, domates ve avokadoları dağınık bir şekilde marul yapraklarının üzerine yerleştirin. Kullanmıyorsanız direk tabağın üzerine yerleştirin. Sosu üstüne gezdirin. Servis edin.

Caprese avokado tost tarifi

2 dilim ekşi maya ekmeğini tost makinesinde ya da hafifçe yağladığınız bir tavada kızartın. Hazırladığınız avokadolu karışımı ekmeklerin üzerine sürün, üzerlerine yarım su bardağı cherry domatesi ve 1 su bardağı dilimlenmiş mozzarella peynirini paylaştırın.

Avokadolu humus tarifi

Avokadoyu ikiye bölün ve içini kaşıkla çıkartın.Haşlanmış nohut, avokado, tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz ve zeytinyağını blendera alın. Malzemeler tamamen ezilene kadar blenderdan geçirin. Karışımı servis tabağına alın ve üzerini nohut, pul biber, zeytinyağı ile süsleyebilirsiniz.

Avakadolu diğer tarifler

Avokado dolgulu yumurta

Çikolatalı ve avokadolu ekmek

Avokado cips

Avokadolu mac&cheese

Avokadonun faydaları

Antioksidan miktarı yüksek bir meyvedir.

Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Bünyesindeki düşük şeker oranı ile kilo verme konusunda yardımcı olur.

Sahip olduğu yüksek lif sayesinde bağırsak sistemine destekte bulunacak şekilde probiyotik etkisi göstermektedir.