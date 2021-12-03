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Kadın - Aile Avakadolu tarifler
Kadın - Aile

Avakadolu tarifler

Sağlık ve lezzet deposu avokadoyla hazırlayabileceğiniz farklı tarifler

Yeniakit Publisher
2021-12-03 11:16:00 - 2021-12-03 11:24:15
Avakadolu tarifler

Lezzetli avokadolu tarifler listesini yazımızda derledik. 

Avakadolu tarif listesi

  • Avokado ve domates salatası tarifi

Hazırlanışı: Küçük bir kasede yağ, maydanoz, limon suyu, sarımsak, tuz ve kimyonu çırpın. Eğer marul kullanıyorsanız, domates ve avokadoları dağınık bir şekilde marul yapraklarının üzerine yerleştirin. Kullanmıyorsanız direk tabağın üzerine yerleştirin. Sosu üstüne gezdirin. Servis edin. 

  • Caprese avokado tost tarifi

2 dilim ekşi maya ekmeğini tost makinesinde ya da hafifçe yağladığınız bir tavada kızartın. Hazırladığınız avokadolu karışımı ekmeklerin üzerine sürün, üzerlerine yarım su bardağı cherry domatesi ve 1 su bardağı dilimlenmiş mozzarella peynirini paylaştırın.

  • Avokadolu humus tarifi

Avokadoyu ikiye bölün ve içini kaşıkla çıkartın.Haşlanmış nohut, avokado, tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz ve zeytinyağını blendera alın. Malzemeler tamamen ezilene kadar blenderdan geçirin. Karışımı servis tabağına alın ve üzerini nohut, pul biber, zeytinyağı ile süsleyebilirsiniz.

Avakadolu diğer tarifler

  • Avokado dolgulu yumurta
  • Çikolatalı ve avokadolu ekmek
  • Avokado cips
  • Avokadolu mac&cheese

Avokadonun faydaları

Antioksidan miktarı yüksek bir meyvedir.

Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Bünyesindeki düşük şeker oranı ile kilo verme konusunda yardımcı olur.

Sahip olduğu yüksek lif  sayesinde bağırsak sistemine destekte bulunacak şekilde probiyotik etkisi göstermektedir.

 

 

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