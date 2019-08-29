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Av yasağı 1 Eylülde kalkıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balıkçılar 1 Eylülde balık yasağının kalkmasını bekliyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:39
Av yasağı 1 Eylülde kalkıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balıkçılar 1 Eylülde balık yasağının kalkmasını bekliyor.


15 Nisanda getirilen av yasağı 1 Eylülde kalkıyor. Bandırmalı balıkçılar av mevsiminden umutlu. Bandırma balık halinde yaz aylarında tezgâhlarda yerini alan levrek, çupra ve somon balıkları yerini artık hamsi mezgit, palamut, barbun, istavrite bırakacak. 1 Eylülde ’Vira bismillah’ diyecek olan büyük balıkçı tekneleriyle birlikte fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.


Çakılköy ve Çevresi ve su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hüseyin Hemdem, bu yıl lüfer ve sarıkanadı bol miktarda çıkacağını belirterek, “Karadeniz’de palamut biraz zayıftı, oradaki zayıflık bizim küçük balıkçılara daha iyi yaradı. Lüfer, çinakop, hamsi bu sene bol. Sezon iyi geçecek gibi duruyor. Bu yıl aldığımız bilgilere göre lüfer ve sarıkanat bol miktarda olacak” ifadesinde bulundu.


Balıkçı esnafı Fetih Acemliler, "Av yasağının kalkmasıyla birlikte balık fiyatlarının da düşmesi bekleniyor. Balık sezonumuz 2 gün sonra açılıyor. Balıklar biraz pahalı, inşallah sezon ile birlikte fiyatlar yoluna girecek. Halkımızı balık yemeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:39
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