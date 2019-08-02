AUZEF sınav yeri nasıl öğrenilir? AUZEF telafi (bütünleme) sınav giriş belgesi sorgulama

AUZEF sınav giriş yeri nasıl öğrenilir? sorusu merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açıktan ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı ise 3- 4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava girecek adaylar heyecanla sınav giriş yerlerini sorguluyor. İşte AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ve detaylar...

AUZEF sınav giriş yeri nasıl öğrenilir?

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Telafi (Bütünleme) sınav giriş belgeleri yayınlandı. Belgelerinizi AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle sinav.istanbul.edu.tr adresinden alabilirsiniz.

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Auzef telafi (bütünleme) sınavı ne zaman?

2019 Yılı İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı 3-4 Ağustos 2019tarihlerinde yapılacak.

Telafi sınavına kimler girecek?

Telafi sınavı öğrencilerin bitime sınavı sonucunda FF, DD, DC harf notu aldığı dersler için düzenlenir.

Telafi sınavları öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.

DD ve DC notu olan derslerden telafiye giren öğrenci FF alırsa sınav notu FF olarak kalır.

DD ve DC derslerinizden telafi notu oluşması istenmiyorsa ilgili derse ait sütun optiklerde işaretlememelidir.