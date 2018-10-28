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Aura nedir?

Ruhî durumuna göre her insanı saran bir elektromanyetik alan var. Buna AURA deniliyor.

28 Ekim 2018 Pazar 20:20
Aura nedir?

Her insanda, vücudu sarmalanmış halde bir elektromanyetik alan bulunmaktadır. Bedeni sarmalayan bu elektro manyetik alana aura adı verilmektedir.

Bu alan, aynı zamanda bir kalkan görevi de üstlenmektedir. Auranın güçlü veya güçsüz olması, birçok durumu etkileyen bir faktörü oluşturur. Aurası güçlü olan kişiler, hastalıklardan ve negatif durumlardan daha fazla uzak kalmayı başarırlar. Aurası zayıf olan kişilerde ise bu durum tam da tersini ifade etmektedir. Bu kişiler, daha çabuk ve sık olarak hastalanmaktadırlar.

Dünya üzerinde yer alan canlı veya cansız her nesnenin aurası bulunmaktadır. Fakat burada bir ayrım söz konusudur. O ayrım da, canlı varlıkların auroları daha kolay ve net olarak belirlenebilmektedir. Bunun sebebi ise, canlıları meydana getiren atomların daha aktif yapıda bulunmalarıdır.

İnsan aurolarının renkleri bazı faktörlere göre farklılık göstermektedir. Bu faktörler, insanların gelişmesi ve ruh durumudur. Dünyada akla gelen her şey, titreşim halindedir. Durum böyleyken, insan auroası ise kainatla titreşim halinde bulunmaktadır.

Aura, ruhî dünya ile de bağlantı akışı gerçekleştirmektedir. Öyle ki mutlu olan kişilerde aurolar kesiksiz ve renkliyken, mutsuz kişilerde durum tersidir. Mutsuz kişilerin aurası gri ve kırıklı yapıdadır.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 20:20
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