Audi RS’lerde sürüş keyfini değiştirecek gizli detay: P Zero R

Pirelli, yeni Audi RS 5 ve Audi RS 3 competition limited modelleri için özel olarak geliştirdiği P Zero R lastiklerini tanıttı. Günlük kullanımda sürüş keyfini korurken pist performansından ödün vermemeyi hedefleyen bu lastikler, özellikle artırılmış yol tutuşu ve daha kısa fren mesafeleri sunmak üzere geliştirildi. Audi Sport, P Zero R’ı yola taşıyan ilk markalardan biri olurken, bu yeni lastik spor otomobillerin yol performansını ve sürüş keyfini daha da ileri taşımak üzere tasarlandı. Yeni ölçüler, Pirelli ile Audi Sport arasında 25 yılı aşkın süredir devam eden iş birliğinden elde edilen bilgi birikimiyle, en sportif otomobiller ve yüksek performanslı SUV’lar için özel olarak geliştirildi.

Maksimum fren performansı ve yol tutuşu için özel geliştirme

Audi’nin bu projedeki önceliği fren performansı oldu. P Zero R, Pirelli’nin bazı RS modellerinde halihazırda kullanılan yarı slick Pirelli P Zero Trofeo R lastiklerine yakın performans seviyesine ulaşacak şekilde geliştirildi. Bu sayede zorlu koşullar altında dahi son derece kısa durma mesafeleri ile hızlı ve tekrarlanabilir yavaşlama performansı sunuyor. Bu sonuca ulaşmak için Pirelli’nin Almanya Breuberg’deki Ar-Ge merkezi, Milano’daki merkez ile yakın iş birliği içinde çalışarak motor sporlarından elde edilen deneyimi yeni hamur geliştirme sürecine aktardı. Ortaya çıkan yeni bileşik, soğuk koşullarda dahi üstün performans sağlarken çok yüksek seviyede yol tutuş sunuyor ve Audi’nin özellikle frenleme sırasında güvenlik ve kontrolü artırma yönündeki beklentilerine yanıt veriyor. Pist odaklı ürünlere yakın performans sunmasına rağmen P Zero R, spor otomobiller için günlük kullanıma uygun olacak şekilde tasarlanırken, Avrupa etiketine göre ana ultra yüksek performans segmentine kıyasla daha yüksek verimlilik de sağlıyor.

Audi Sport GmbH Teknik Geliştirme Başkanı Steffen Bamberger konuyla ilgili şunları söylüyor: “Lastik, araç ile yol yüzeyi arasındaki tek temas noktasıdır. Bu nedenle özellikle üstün yol tutuşunun kritik önem taşıdığı RS modellerimizde, şasi geliştirmesinde belirleyici bir rol oynar. Ayrıca bu seviyede bir performansa ulaşmak için yakın ve güçlü bir iş birliği de büyük önem taşır.”

Yol ve pist arasında mükemmel denge

Audi RS 3 competition limited modeli, beş silindirli motorun 50. yılını kutlamak amacıyla geliştirilirken ayarlanabilir coilover süspansiyon sistemi, artırılmış maksimum hız ve seramik frenleriyle etkileyici bir sürüş dinamiği sunuyor. Bu model için iki farklı lastik seçeneği bulunuyor. Standart P Zero R, hem kuru hem de ıslak zeminde güçlü yol tutuşu sağlarken günlük kullanım konforunu sportif karakterle birleştiriyor. Bunun ötesinde, pist kullanımı için özel olarak geliştirilen ancak yola çıkış onayına sahip olan Pirelli P Zero Trofeo R ise asimetrik sırt deseni ve motor sporlarından türetilmiş özel hamuru sayesinde kuru zeminde son derece yüksek performans sunuyor. Bu yapı, stabiliteyi ve yanal desteği artırırken fren mesafelerini de önemli ölçüde kısaltıyor.

Ortak geliştirme süreci ve sanal simülasyon

Geliştirme sürecinde hem Pirelli hem de Audi’nin Ar-Ge merkezlerinde dijital simülasyon teknolojilerinden yararlanıldı. Bu sayede lastiğin davranışı; ağırlık dağılımı, temas yüzeyi ve yüksek tork yönetimi gibi parametreler dikkate alınarak sanal ortamda analiz edildi ve optimize edildi. Ardından gerçekleştirilen fiziksel testler, elde edilen verileri doğruladı. Bu testler, yol tutuş ve dayanıklılık açısından Nürburgring Nordschleife başta olmak üzere dünyanın en zorlu pistlerinin yanı sıra İspanya’daki test pistlerinde ve Milano’daki laboratuvarlarda gerçekleştirildi.

Hibrit RS performansı yeniden tanımlanıyor

Audi Sport’un ilk yüksek performanslı plug-in hibrit (PHEV) modeli olan Audi RS 5, hem tarihsel bir adımı hem de önemli bir teknolojik dönüşümü temsil ediyor. Bu model için Pirelli, ilk kez High Load (HL) lastik ölçüsü geliştirdi. P Zero R’ın yapısı, hibrit sistemin getirdiği ek ağırlığı destekleyecek şekilde güçlendirilirken, bir Audi RS modelinden beklenen sürüş hassasiyetini koruyacak şekilde optimize edildi. Bu özel lastik, hibrit sistemin ürettiği yüksek torkun yola etkin şekilde aktarılmasını sağlayarak daha yüksek yol tutuşu ve stabilite sunuyor. Pirelli, aracın performansını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla özel olarak geliştirilen 21 inç (285/30 R21) lastik seçeneğini sunuyor.

25 yılı aşkın iş birliği: Mükemmel uyum yaklaşımı

Pirelli ile Audi Sport arasındaki iş birliği 25 yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. İlk Audi RS 4 modelinin lansmanında P Zero ailesine ait lastiklerin kullanılmasıyla başlayan ortaklık, günümüzde de gelişerek devam ediyor. Bu süreçte Pirelli, RS 4 Competition modelinin tek orijinal ekipman tedarikçisi olurken, 2024 yılında tanıtılan Audi RS 4 Avant edition 25 years modelinde lastik durumunu izleyerek sürücüye aktaran Cyber Tyre teknolojisini de devreye aldı. Bu güçlü iş birliği, Audi’nin en ikonik modellerinin performansını yola en iyi şekilde aktarmayı hedeflerken, lastik üzerindeki “R0” işareti ürünün araçla entegre şekilde geliştirildiğini ve Pirelli’nin “Mükemmel Uyum” yaklaşımını temsil ettiğini ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, 2024 yılında Nürburgring’de elde edilen rekor performanslarla da somut şekilde kanıtlanıyor.