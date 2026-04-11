CHP'li Buca Belediyesi'nde eş-dost kontenjanı! Hafta sonu bile mesai yazılmış!

SGK, Buca Belediyesinde işe gitmeden maaş aldığı ve sahte sigorta bildirimi yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı. Belediyeye bağlı iştirak şirketlerinin defterleri incelemeye alındı. Ortaya çıkan detaylar ise herkesi şaşkına çevirdi...

Bornova Belediyesinde ortaya çıkan "bankamatik personeli" olayı Buca'ya da sıçradı. Bir ihbarı değerlendiren SGK İzmir İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Buca Belediyesinin şirketlerinde detaylı çalışma başlattı. İşçilerin istihdam edildiği Buca-Mar, Üzüm Kent İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş ile Kızılçullu İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Şirketlerinin kayıtları tek tek incelemeye alındı.

SGK, sigorta bildirimlerinin fiili çalışmaya dayanmadığı iddiası üzerinden yürüttüğü çalışmayı 'sahte sigortalı' statüsünde değerlendiriyor. İncelemelerde, sahte sigorta bildirimi yapılan kişilerin sağlık harcamaları ve diğer kurumlara maliyetinin de hesaplanacağı belirtildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından usulsüzlük tespit edilmesi durumunda, şüpheliler ve belediye şirketlerinin yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

 

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ AYLAR ÖNCE İSİMLERİ AÇIKLAMIŞTI

Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Veli Balyemez, geçtiğimiz ocak ayında Buca Belediyesinde işe gitmeden maaş alan 'bankamatik personeli' olduğu iddiasını ortaya atmıştı ve CHP'de üst düzeyde görev alan kişilerin de yer aldığı bazı isimler paylaşmıştı.

