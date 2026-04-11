İran Müzakere Masasına Şehit Çocukların Hatırasıyla Oturdu!

İran ile ABD arasında gerçekleşecek tarihi görüşmeler öncesinde, dünyayı sarsan ve diplomasi tarihine geçecek çarpıcı görüntüler yansıdı. Pakistan’ın başkenti İslamabad yolundaki İran heyetini taşıyan uçakta, koltuklara diplomatlar yerine şehit çocukların fotoğrafları ve eşyaları yerleştirildi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, uçaktan paylaştığı bu anlamlı kareye "Bu yolculukta yoldaşlarım onlar" notunu düştü. Özellikle Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bir kız okuluna düzenlenen ve onlarca masumun can verdiği saldırıda şehit olan çocukların hatıraları, müzakere heyetine eşlik etti.

İran bu hamlesiyle; masaya sadece diplomatik dosyalarla değil, halkının yaşadığı acıların ve haklı davasının hafızasıyla oturduğunu tüm dünyaya ilan etti.

ABD'ye "Savaş Suçu" Hatırlatması

İranlı yetkililer, Minab’daki kız okuluna yönelik saldırıyı açıkça bir "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirdi. Onlarca çocuğun hayatını kaybettiği bu vahşetin sorumluluğunun doğrudan ABD yönetimine ait olduğu bir kez daha vurgulandı. Heyet, bu hatıraları taşıyarak Washington’a karşı tavizsiz bir duruş sergileyeceğinin sinyalini verdi.

Masada Çetin Pazarlık: Trump’ın Şartları ve İran’ın Tavrı

İran heyeti İslamabad’a ulaşarak hazırlıklarını tamamlarken, ABD kanadından gelen açıklamalar sürecin ne kadar zorlu geçeceğini gösteriyor:

  • Donald Trump: İran’a yönelik şartlarını yineleyerek, nükleer faaliyetlerin tamamen durdurulmasını talep etti.
  • Muhammed Bakır Kalibaf: Washington’un geçmişteki ihlallerini hatırlatarak sürece temkinli yaklaştıklarını ve şehitlerin hatırasından, milletin haklarından ödün verilmeyeceğini belirtti.

Diplomasi Trafiğinde Türkiye ve Pakistan’ın Rolü

ABD ve İran arasındaki bu kritik mesaj trafiğinin sürmesi ve görüşmelerin bir sonuca ulaşması için Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın yoğun gayretleri devam ediyor. Bölgesel istikrarın anahtarı olarak görülen bu müzakerelerde, İran’ın "şehit çocukları" vurgusuyla sergilediği manevi duruşun masadaki dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu.

Günün Özeti: İran, baskılara rağmen net bir duruş sergiliyor: Masada haklar savunulurken, dökülen masum kanları asla unutulmayacak.

gerceği söylemem gerekse

kadınlara cocuklara acıyorum iranlıların diğerlerine asla acımıyorum o kadar öldürdükleri sünni müslümanlardan dolayı

bunların sözleri iranlılar

2 Oca 2018 — Yıl / 2013 Konuşan / İran Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad : ' Afganistan ve Irak'ın işgalinde Amerika'ya yardım ettik
