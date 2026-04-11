Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması! "Bir şekilde işi bitireceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da İran ile yapılacak görüşmeler öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Müzakerelerden nasıl bir sonuç çıkacağını görmek istediklerini belirten Trump, buna rağmen Hürmüz Boğazı konusunda kararlı bir tutum sergiledi.

Trump’ın sözleri, Washington’un diplomasi masasını açık tuttuğunu ancak aynı anda askeri ve stratejik baskı dilini de sürdürdüğünü gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın başkenti İslamabad’ta İran ile gerçekleştirilecek müzakereler ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Müzakerelerden çıkacak sonucu merakla beklediklerini belirten Trump, "Ne olduğunu göreceğiz. Askeri açıdan yenildiler. Hürmüz Boğazı’nı onlarla ya da onlar olmadan açacağız. Bence oldukça hızlı bir şekilde açılacak ve açılmasa bile, bir şekilde işi bitireceğiz. Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri yok oldu tüm hava araçları yok oldu. Liderleri gitti" ifadelerini kullandı.

"Geçiş ücreti almalarına izin vermeyeceğiz"

Trump, "Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden geçiş ücreti almalarına izin vermeyeceksiniz, değil mi?" sorusu üzerine, "Hayır, buna izin vermeyeceğiz. Burası uluslararası sular. Eğer bunu yapıyorlarsa, buna izin vermeyeceğiz" dedi.