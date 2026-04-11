Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması! "Bir şekilde işi bitireceğiz"
Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması! "Bir şekilde işi bitireceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yapılacak görüşmeler öncesinde Hürmüz Boğazı konusunda sert mesajlar verdi. Trump, boğazın açılacağını savunurken, İran’ın tankerlerden geçiş ücreti almasına da izin vermeyeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da İran ile yapılacak görüşmeler öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Müzakerelerden nasıl bir sonuç çıkacağını görmek istediklerini belirten Trump, buna rağmen Hürmüz Boğazı konusunda kararlı bir tutum sergiledi.

Trump’ın sözleri, Washington’un diplomasi masasını açık tuttuğunu ancak aynı anda askeri ve stratejik baskı dilini de sürdürdüğünü gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın başkenti İslamabad’ta İran ile gerçekleştirilecek müzakereler ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Müzakerelerden çıkacak sonucu merakla beklediklerini belirten Trump, "Ne olduğunu göreceğiz. Askeri açıdan yenildiler. Hürmüz Boğazı’nı onlarla ya da onlar olmadan açacağız. Bence oldukça hızlı bir şekilde açılacak ve açılmasa bile, bir şekilde işi bitireceğiz. Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri yok oldu tüm hava araçları yok oldu. Liderleri gitti" ifadelerini kullandı.

"Geçiş ücreti almalarına izin vermeyeceğiz"

Trump, "Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden geçiş ücreti almalarına izin vermeyeceksiniz, değil mi?" sorusu üzerine, "Hayır, buna izin vermeyeceğiz. Burası uluslararası sular. Eğer bunu yapıyorlarsa, buna izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD ile görüşme için kritik temas! İran heyeti İslamabad’da
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran açıklaması! "Anlaşmanın yüzde 99'u tek bir maddeden oluşuyor"
Rusya'dan ABD ve İran'a müzakere çağrısı! Kritik bir uyarıda bulundular
İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan müzakere çıkışı! En büyük sorunu açıkladı
Çalışanları yatağa atanlara çıt yok! Pavyoncu katletti CHP’li kadınlar nerede?
CHP zihniyetinin yönetimindeki belediyelerde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi! Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili"..
Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı!
Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek amacıyla düzenlenen barışçıl protesto gösterileri, polisin sert müdahalesiyle bir kez daha ..
CHP’li Gazeteciden Şok İtiraf: Ne kadar FIRILDAK ne kadar ÜÇKAĞITÇI varsa CHP’den belediye başkanı yapmışlar
CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Mehmet Mert, bir televizyon programında partisinin belediye başkanı tercihlerine yönelik zehir zemberek..
