Audi Cup Real Madrid- Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Audi Cup'ın ilk hazırlık maçındaAlman takımı Bayern Münih'e 6-1 yenilen Fenerbahçe, Audi Cup üçüncülük maçında Real Madrid ile karşı yeşil sahalarda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Real Madrid- Fenerbahçe maçının heyecanı sararken, Real Madrid- Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Olacağını merak etmekte. Audi Cup'ta oynanan maçlar sonucunda Tottenham ve Bayern Münih finale çıkmıştı.

Audi Cup'ın ilk hazırlık maçında Alman takımı Bayern Münih'e 6-1 yenilen Fenerbahçe, Audi Cup üçüncülük maçında Real Madrid ile karşı yeşil sahalarda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Real Madrid- Fenerbahçe maçının heyecanı sararken, Real Madrid- Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Olacağını merak etmekte. Audi Cup'ta oynanan maçlar sonucunda Tottenham ve Bayern Münih finale çıkmıştı. Real Madrid- Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Real Madrid Fenerbahçe maçı, 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Futbolseverler, Real Madrid Fenerbahçe maçını Smart Sport kanalından canlı yayınla izleyebilecek. Real Madrid, Premier Lig ekibi Tottenham ile oynadığı maçta Harry Kane'in 22. dakikada attığı gole engel olamamış ve final şansını kaybetmişti. Fenerbahçe’nin Real Madrid karşısındaki muhtemel 11’leri Harun Tekin, Isla, Sadık Çiftpınar, Jailson, Dirar, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Moses, Kruse, Rodrigues, Muric

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