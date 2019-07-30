Audi Cup Fenerbahçe - Bayern Münih Maçı canlı izle AUDI Cup'ta Fenerbahçe, Alman devi Bayern Münih'le karşılaşıyor. Allianz Arena'da saat 21.30'da başlayan mücade canlı izle. Fenerbahçe Bayern Münih 30 Temmuz Salı akşamı canlı izle. İşte Audi Cup Fenerbahçe - Bayern Münih Maçın linki...

AUDI Cup'ta Fenerbahçe, Alman devi Bayern Münih'le karşılaşıyor. Allianz Arena'da saat 21.30'da başlayan mücade canlı izle. Fenerbahçe Bayern Münih 30 Temmuz Salı akşamı canlı izle. İşte Audi Cup Fenerbahçe - Bayern Münih Maçın linki... Mücadele başladı 5' Maçın ilk etkili atağı Fenerbahçe'den geldi. Max Kruse'nin sol çaprazdan çektiği sert şut, yandan auta gitti. 21' Sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Nabil Dirar oyuna girdi. Isla sol beke, Dirar ise sağ bek mevkisine geçti. İki takımın maç kadroları şu şekilde: Fenerbahçe kadrosunda kimler var? Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Moses, Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi Yedekler: Ferdi, Emre, Alper, Reyes, Zajc, Dirar, Frey, Altay, Oytun, Murat, Batuhan, Cebrail, Muhammed, Allahyar, Yusuf Mert Bayern Münih kadrosunda kimler var? Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Thiago, Goretzka, Sanches, Gnabry, Lewandowski, Coman Yedekler: Ulreich, Früchti, Martinez, Arp, Tolisso, Müller, Zaiser, Singh

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