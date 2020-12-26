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Otomotiv Audi binlerce aracını geri çağırıyor
Otomotiv

Audi binlerce aracını geri çağırıyor

Otomobil devi Audi, montajı sırasında meydana gelen bir işlem hatası nedeniyle 2.355 adet RS5 Coupe'yi geri çağırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 00:01:00 -
Audi binlerce aracını geri çağırıyor

Otomobil devi Audi, montajı sırasında meydana gelen bir işlem hatası nedeniyle RS5 Coupe'leri geri çağırma kararı aldı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayınlanan bir raporda, söz konusu hatanın araç kapılarının arkadan çarpışma sonrası dışarıdan açılmamasına, içerdiği elektrik güç kaynağı nedeniyle tehlike uyarı ışıkları çalışmamasına ve bu durumun da araçta bulunanların yaralanma riskinin artmasına neden olabileceği belirtildi.

Kampanya, 3 Kasım 2017 ile 10 Aralık 2019 tarihleri arasında üretilen 2.355 adet RS5 Coupe modelini kapsayacak.

Firma, araç sahiplerini geri çağırma konusunda bilgilendirecek ve teknisyenler pozitif terminal kapağını ücretsiz olarak inceleyip değiştirecek. Geri çağırma, 7 Şubat 2021 tarihinde başlayacak.

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