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ATSO’dan Almanya’ya staj köprüsü meyvesini veriyor

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)’nun geçtiğimiz aylar içerisinde Almanya’da işadamlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesinin ardından yapılan girişimler meyvelerini vermeye başladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:11
ATSO’dan Almanya’ya staj köprüsü meyvesini veriyor

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)’nun geçtiğimiz aylar içerisinde Almanya’da işadamlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesinin ardından yapılan girişimler meyvelerini vermeye başladı.


Konu ile ilgili açıklama yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, “Erasmus + yükseköğretim programı 2017 yılı dönemi yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği konsorsiyum projesi kapsamında Almanya’da yaptığımız görüşmeler neticesinde staj köprümüz oluşturulmaya başlamıştır. Almanya’daki işadamı Ali Dede Gönen’in staj için talep ettiği öğrenci ile görüşme yapmak için odamıza ziyarette bulunmuş ve ziyarette Meclis Üyesi Murat Koyuncu, Genel Sekreteri M.Murat Yılmaz ve Aksaray Üniversitesinden Uğur Koyuncuve staj yapacak öğrencimiz de katılım sağlamıştır. Bu projedeki en büyük gayemiz Almanya’da staj imkanı bulamayan öğrencilerimize staj imkanı yaratılarak çocuklarımızın AB ülkelerinde iş deneyimi yaşamalarında iş yeri bulma noktasındaki eksiklerin giderilmesidir. Bu noktada bizler Oda olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonra yurt dışı staj yeri bulma hususunda önceden kurulan temaslar göz önünde bulundurulduğunda daha fazla öğrencimiz AB ülkelerinde staj yapabilecek duruma gelecektir. Bu projenin hem öğrenci hem de iş adamları için hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:11
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