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Ekonomi ATP, SPK’nın kapısını çaldı
Ekonomi

ATP, SPK’nın kapısını çaldı

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden ATP halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 21:43:00 -
ATP, SPK’nın kapısını çaldı

Şirketten yapılan açıklamada halka arz için SPK’ya taslak izahname sunulduğuna işaret edildi. Açıklamada şöyle denildi: “Küresel pazarlarda kurumsal yazılımlar ve teknoloji çözümleri sunan ATP, üç ana alanda faaliyet göstermektedir. Tradesoft markasıyla sermaye piyasalarında kritik görevler üstlenen kapsamlı yazılım ve teknoloji hizmetleri sağlamaktadır. ATP, Zenia markasıyla konuk ağırlama sektöründe 2020 yılı sonu itibarıyla 5 ülkede, 2 bin 600 üzerinde lokasyonda dünyanın tanınmış restoran zincir markaları dahil toplam 365 farklı müşteriye yazılım çözümleri sunmaktadır. ATP Digital markası altında verdiği danışmanlık hizmetleri ve yazılımlarıyla hem orta hem de büyük ölçekli şirketlerin dijital dönüşümlerini uçtan uca desteklemektedir. Global açılımını 2018 senesinde başlatan ATP, Zenia Technologies B.V (Hollanda) ve Zenia Limited (Malta) firmalarını kurmuştur. 2020 yılında da Çin’in TS (Shanghai) IT Co. Ltd.  şirketinin yüzde 51 hissesini satın alarak, kendi geliştirdiği yazılım çözümleri ile  Asya Pasifik pazarlarına girmiştir. “

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